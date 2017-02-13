Подводный аппарат МЧС доставят на место крушения вертолета на Алтае

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Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте крушения вертолета Robinson. В скором времени будет доставлен управляемый подводный аппарат для работ на глубине Телецкого озера. Ранее сотрудники МЧС обнаружили обломки разбившегося вертолета, а также тело одного из пассажиров.

В республике Алтай на Телецком озере спасатели обнаружили обломки разбившегося вертолета и тело одного из пассажиров. Воздушное судно, на борту которого находились 5 человек, потерпело крушение накануне вечером. Поисковая операция осложняется сильным туманом, передает "ТВ Центр".

Первые результаты поисков уже есть и они не утешительны. В двух километрах от берега найдено тело первой погибшей Елены Ракитской. На борту вертолета она была вместе с мужем Дмитрием - опытным пилотом-инструктором и участником первого в России кругосветного путешествия на вертолетах такого типа. Он летал на них даже на Северный полюс. Вместе с ними на борту был вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. Он уже попадал в авиакатастрофу ранее в 2009 году во время незаконной охоты. Тогда погибли 7 человек, Анатолий и еще трое выжили.

В Robinson также летели известный бейсджампер Глеб Вореводин и гендиректор компании, которая специализируется на вертолетных турах, Мария Козинцева. Все они вылетели с базы отдыха и пропали в километре от берега. Зимой Телецкое озеро не замерзает. Глубина в предполагаемом месте падения составляет более 200 метров. Сотрудники МЧС наращивают группировку.

"Для проведения поисково-спасательных работ сформирована группировка сил и средств в составе более 160 человек. Три воздушных судна для проведения поисковых работ и доставки сил и средств в район предполагаемого крушения", - сказал начальник Главного Управления МЧС России по Республике Алтай Игорь Букин.

Спасатели обнаружили обломки вертолета, которые вероятно являются фрагментами обшивки, однако это неточно. Из-за тумана и снега пришлось приостановить авиаразведку. Известно, что полет в районе озера не был согласован и производился с несколькими нарушениями. Robinson летал над заповедной зоной, к тому же в темное время суток, да еще и не предупредив соответствующие службы. Впрочем, в общественной организации пилотов утверждают, что разрешения на частный полет в данном случае не требовалось. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

"По результатам доследственной проверки, учитывая, что связь с воздушным судном до настоящего времени отсутствует, а местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту не установлено, СКР принято решение о возбуждении уголовного дела", - отметили в СК.

МЧС перебрасывают дополнительные силы спасателей из соседних регионов. Скоро в район поисков доставят управляемый подводный аппарат для работ на глубине. Спасатели уверены, что при помощи барокамеры поиски будут продвигаться быстрее.

Елизавета Родина, Илья Титов, "ТВ Центр".