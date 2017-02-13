Минобороны России раскрыло планы ИГ уничтожить памятники Пальмиры

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Исламистские боевики намерены уничтожить оставшиеся памятники культурного наследия древней Пальмиры. Недалеко от античных строений было зафиксировано передвижение грузовиков радикалов. По данным нашего Минобороны, на них экстремисты пытаются доставить в город огромное количество взрывчатки.

Уникальные кадры с российских беспилотников позволяют оценить весь масштаб разрушений в древней Пальмире. В январе радикалы взорвали Римский театр, колонны здания возведенного в III веке до нашей эры. Помимо этого, год назад боевики уничтожили Триумфальную арку, несколько храмов и погребальных башен, передает "ТВ Центр".

По данным Министерства обороны, боевики подвозят в город взрывчатку. Археологи всерьез боятся, что экстремистам удастся уничтожить все памятники исторического и культурного наследия в Пальмире. Единственная надежда на то, что сирийская армия сумеет выбить террористов из города, а российские саперы вновь обезвредят город – так, как они делают это сейчас в Алеппо.

Российские саперы прощупывают квадрат за квадратом. Под кустами два мощных фугаса. Неподалеку противопехотные мины. Жертвами обычно становятся маленькие дети, впрочем, об осторожности здесь забывают даже опытные военные.

"Два дня назад подорвался военнослужащий сирийской арабской республики. Оторвало две ноги по колено и правую руку. Второму военнослужащему поранило осколком лицо. Практически каждый парк был чем-то напичкан, что-то стояло. В ходе сплошного разминирования все очищалось, вывозилось или уничтожалось на месте", - отметил командир группы Владимир Нестеров.

Взрывные устройства с дистанционным управлением, мины с электродетонатором и просто неразорвавшиеся снаряды - опасные предметы находят под мусором, в развалинах или в кустах.

"Террористы перекрыли источник подачи воды в восточное Алеппо, поэтому любой колодец сегодня очень важен для нас. В этом парке есть несколько колодцев, но территорию надо было проверить на наличие мин. Поэтому мы обратились к российским саперам", - рассказал инженер Кенан Аль-Асари.

На месте колодцев поставят скважины - так сделали в западной части города, чтобы не завесить от боевиков, которые перекрывают единственную реку Куэйк. А пока воду жителям привозят на КамАЗах.

Сотни жителей восточного Алеппо, заслышав шум российских КамАЗов, тут же выбегают на улицу. Люди знают - российские военные везут еду или, что важнее, воду. Гуманитарная обстановка в освобожденном районе до сих пор напряженная. Боевики запрещенного в России "Исламского государства" перекрыли источники воды в пригороде. Коммунальным службам и российским военным приходится доставлять питьевую воду из скважин западной части города в восточную.

"Боевики давали нам воду лишь два три раза в месяц. Мы заполняли баки и очень экономили воду. После того, как район освободила сирийская армия, ИГИЛ совсем перекрыл подачу воды. Водозабор находится на их территории", - сообщил житель восточного Алеппо Халед аль-Хадри.

Понятие очереди здесь не существует. В толпе дети, старики и женщины. Вокруг - военная полиция. Возможность терактов никто не исключает. Но основная задача - обеспечить порядок и безопасность гуманитарной акции.

У Мариам никого нет. Дотащить бидон воды она не может. Осколком снаряда ей повредило ступню. Пожилая женщина даже передвигается с трудом. "Мне нужна вода, чтобы хотя бы запить лекарства. Помогите мне, у меня никого не осталось – ни детей, ни внуков. Вы, русские солдаты, мне как дети, вы единственные, кто меня накормит и напоит", - говорит Мариам.

Военные, взяв несколько канистр, проводили женщину до дома, точнее, до развалин, которые у нее остались. Недалеко сдетонировала мина, оставленная боевиками. Крыша не выдержала и рухнула. Свои дома жители восстанавливают сами. Власти города сейчас пытаются провести электричество в квартиры и уже варят трубы, чтобы восстановить водоснабжение.

Никита Васильев, "ТВ Центр".