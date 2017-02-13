В Тернопольской области радикалы "Правого сектора" захватили храм

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В Тернопольской области экстремисты запрещённого в России "Правого сектора" и представители Киевского патриархата захватили храм Украинской православной церкви. Радикалы запугивали верующих и требовали лишить их права молиться в церкви Московского патриархата.

Пришли к храму якобы для охраны порядка, а потом попросту его захватили. Так радикалы из запрещенной в России организации "Правый сектор" вместе с представителями Киевского патриархата действовали уже не раз. Теперь возможности молиться в церкви Московского патриархата лишились жители села Котюжин в Тернопольской области. Всего же за последние два года на Украине были захвачены более 40 храмов. Полиция, как водится, бездействовала, передает "ТВ Центр".

Как ничего не могут поделать украинские правоохранители и с активистами транспортной блокады Донбасса. Поезда, которые должны доставлять уголь на предприятия и ТЭЦ, стоят уже третью неделю. То, что ситуация близка к катастрофе, похоже, наконец поняли в Киеве. Но вместо действий пока ограничились только констатацией факта.

"Украина потребляет 24 миллиона тонн угля. Из них девять миллионов - это антрацитовая группа, которая добывается из украинских недр на временно неконтролируемых территориях. Треть электроэнергии на Украине вырабатывается на ТЭЦ и ТЭС именно с помощью угля. И блокирование его поставок однозначно приведет к веерным отключениям по всей стране. Мы этого не можем допустить", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Тем временем подача тепла в жилые дома, школы и детские сады уже ограничена в десятках населенных пунктов в той части Донецкой области, которая подконтрольна украинским властям. Еще несколько дней и начнут отключать свет. Его вырабатывает Славянская ТЭС. На грани остановки крупные предприятия региона, в первую очередь металлургические. Люди бояться потерять работу.

Пока власти бездействуют, жители приграничной Николаевки сами отправились на один из пикетов просить открыть движение хотя бы для одного состава с углем. "Поставщик тепла в дома и социальные объекты нашего города - Славянская ТЭС. Она работает на угле, который добывается в Луганской области. Сейчас запасы на топливной складе уже меньше 40 тысяч тонн. В условиях зимы этого хватит только на две недели", - рассказала глава города Николаевка Елена Цыкунова.

Переговоры длились больше часа. Активисты подчеркнуто вежливо выслушали парламентеров, но разблокировать пути отказались. Экс-губернатор Донецкой области а ныне депутат Верховной рады Сергей Тарута считает транспортную блокаду преступлением и утверждает, что ни о какой контрабанде речи быть не может, происходящее - хорошо спланированная акция.

Украинская прокуратура возбудила уголовные дела против ряда организаторов блокады. Но их, похоже, это не пугает. Более того, к активистам присоединяются все новые группы, в том числе подразделения украинской армии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".