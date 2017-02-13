Около 200 тысяч человек эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы в США

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В Калифорнии эвакуируют около 200 тысяч жителей из-за риска прорыва дамбы Оровилл. Эта плотина является крупнейшей в США. В калифорнийской полиции отмечают, что в настоящее время по всему штату открывают дополнительные убежища и места для размещения людей.

В США почти 200 тысяч жителей штата Калифорния эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы Оровилл. Эта плотина считается крупнейшей в Америке, ее высота составляет более двухсот метров. Водохранилище переполнилось после рекордных для региона осадков, а система водосброса не выдержала нагрузки. Бетонные конструкции были частично разрушены мощным потоком. Жители нескольких крупных городов спешно покидают свои дома, передает "ТВ Центр".

На Оровилльской плотине в Калифорнии в любой момент может произойти настоящая катастрофа. Объём воды, который может вырваться из хранилища, угрожает моментально затопить огромные территории. Сразу после обнаружения бреши в водоотводе, местные власти приняли решение о срочной эвакуации жителей всех населенных пунктов, расположенных ниже плотины. Прежде всего, это одноименный город Оровилл население в 16 тысяч человек, а также еще целый ряд населенных пунктов, расположенных по течению реки Фетер. Эвакуацию начали в ночь на понедельник. Всего перемещают около 190 тысяч человек.

"Сейчас мы открываем дополнительные убежища в нескольких городах. В городе Чико для приёма эвакуированных открыта также церковь святого Иоанна. Организуем дополнительные места для размещения. Мы действуем так, как предписано в случае наводнения", - сказал глава полиции города Чико Майкл О'Брайан.

Чтобы разместить людей, задействованы все свободные помещения школ, колледжей и других площадей, где можно организовать временные пункты пребывания. Дороги заполнены машинами. Люди спешно выезжают из опасного района на личном транспорте. Воспользовавшись тем, что населенные пункты быстро пустеют, в некоторых местах начали орудовать мародеры. Сообщается, по меньшей мере, о трех ограбленных магазинах.

После многолетней засухи, несколько последних месяцев в северной Калифорнии были сильные осадки. Уровень воды в озере Оровилл быстро увеличивался. Первые сообщения инженеров, которые обнаружили на плотине повреждение водосброса, были угрожающими. Обрушения конструкции ждали в любой момент. Было принято решение задействовать резервный водосброс, который ранее никогда не использовался. Но специалисты нашли в нем брешь в 90 метров в ширину и 150 - в длину. Давление воды постоянно растет и дыра в водосбросе увеличивается. Эрозии основной конструкции уже случались в 2009 и 2013 годах, но тогда инженерам удавалось быстро устранить повреждения. Сейчас власти задействовали вертолеты, которые сбрасывают камни в открытую часть водоотвода, чтобы засыпать брешь. Но эффективность этих действий может быть невысокой.

"На данный момент в основном водосбросе находится около ста тысяч тонн воды. Сейчас мы плотно работаем с экспертами, чтобы убедиться, что у нас есть возможность ликвидировать эрозии почвы, которые привели к повреждению плотины. Нам удалось увеличить количество воды, сброшенной через резервный водосброс", - отметил начальник гражданской обороны штата Калифорния Кевин Лоусон.

Оровилльская плотина - крупнейшая в США. Она была построена в 60-х годах к северо-востоку от Сан-Франциско и до сих пор является самым высоким гидротехническим сооружением Америки. Ее высота составляет 230 метров. При этом резервный водосброс может разрушиться в любой момент.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".