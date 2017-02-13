Путин поздравил Татьяну Тарасову с юбилеем

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Юбилей в понедельник отмечает Татьяна Тарасова. Знаменитому советскому и российскому тренеру по фигурному катанию исполнилось 70 лет. С праздником её поздравил Владимир Путин.

Владимир Путин поздравил заслуженного тренера Татьяну Тарасову с юбилеем. Президент пожелал крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил, что под руководством Тарасовой выросла целая плеяда победителей и олимпийских чемпионов, которые прославили нашу страну. Ее воспитанники в общей сложности завоевали восемь золотых олимпийских медалей и больше 40 раз побеждали на чемпионатах мира. Подобного результата не удалось достичь ни одному тренеру в истории фигурного катания. За свои успехи Татьяна Тарасова удостоена многих государственных наград.