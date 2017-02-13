Курс доллара впервые с июля 2015 года опустился ниже 58 рублей

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Курс доллара США впервые с июля 2015 года упал ниже 58 рублей. В свою очередь, курс евро снизился до 61,7 рубля. Эксперты отмечают, что рубль укрепляется, в частности, на фоне роста цен на нефть.

Курс доллара США на торгах Московской биржи опустился ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года. В понедельник в 10:12 он составлял 57,96 рубля, передает "Интерфакс". Курс евро снизился до 61,7 рубля.

Эксперты отмечают, что рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Это происходит после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о соблюдении договоренностей ОПЕК об ограничении добычи на 90%.

Кроме того, свою роль по мнению аналитиков играет спрос на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам.