Полиция задержала мужчину, кравшего мобильники у пассажиров метро

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В Москве задержан 37-летний житель Воронежа, подозреваемый в серии краж мобильных телефонов у пассажиров в метро Москвы. По факту грабежей возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов в метро Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержанным оказался 37-летний уроженец Воронежской области, ранее судимый за такие же преступления.

Этот мужчина искал в поездах пассажиров с дорогостоящими телефонами, стоящих возле дверей в вагоне. Перед самым закрытием дверей злоумышленник успевал выхватить гаджет и выбежать из вагона.

По факту грабежей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.