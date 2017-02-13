В Москве в припаркованной машине обнаружили тело украинца

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СКР начал проверку по факту обнаружения тела 47-летнего гражданина Украины в припаркованном автомобиле в центре Москвы. По данным следствия, оно было найдено вечером в пятницу. Следов насильственной смерти на теле жертвы не обнаружено.

Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела 47-летнего гражданина Украины в припаркованном автомобиле на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

"Вечером 10 февраля 2017 года на заднем сидении припаркованного автомобиля вблизи жилого дома по улице Антонова-Овсеенко в Москве было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

По ее словам, на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

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