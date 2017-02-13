ВСУ атаковали крымско-татарский батальон на границе с Крымом

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Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров сообщил, что военнослужащие ВСУ атаковали членов общественной организации "Аскер" на Чонгаре. Он отметил, что украинские силовики заняли территорию, на которой базируются бойцы формируемого крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. В Минобороны Украины опровергают эту информацию.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали членов общественной организации "Аскер". Об этом написал на своей странице в Facebook председатель запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля на Чонгаре. По его словам, конфликт начался из-за "немотивированного и силового занятия" военнослужащими ВСУ территории, которая была обустроена членами "Аскера". На ней базируются бойцы формируемого крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана в Херсонской области Украины.

Чубаров подчеркнул, что военнослужащие ВСУ повредили отдельные сооружения и имущество общественной организации. Кроме того, они пытались применить физическую силу к членам "Аскера". Сейчас на базе работают представители национальной полиции и СБУ.

Между тем, в Минобороны Украины опровергли информацию о нападении на батальон. Там отметили, что украинские военные обустраивали в Херсонский области по приказу командира боевые позиции. В какой-то момент на позиции прибыли "максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", передает сайт "112 Украина" со ссылкой на сообщение министерства. "Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирования были задержаны, разоружены во исполнения всех требований уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях", - отметили в украинском Минобороны.

Также там подчеркнули, что сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" "является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины".

Ранее местные СМИ сообщили, что в селе Чонгар вооруженные люди в военной форме произвели захват базы крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. БТР протаранил забор расположения батальона, а также палатку, в которой находились люди. Кроме того, сообщалось о перестрелке. О пострадавших ничего неизвестно.

Батальон Номана Челебиджихана был сформирован в 2016 году. В него вступили участники так называемой блокады Крыма из организации "Аскер".