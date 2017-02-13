Украина подала на Россию иск в ВТО

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Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с Украины через территорию России в третьи страны. Иск был подан 9 февраля. В украинском Минэкономразвития отметили, что из-за этих мер пострадали около 79% экспортных поставок в Казахстан и 95% - в Киргизию.

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) 9 февраля иск в связи с ограничениями транзита украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию. Киев попросил о создании группы экспертов в рамках дела.

В Минэкономразвития Украины отметили, что от ограничений и частичного запрета со стороны России пострадали около 79% экспортных поставок в Казахстан и 95% в Киргизию.

По словам заместителя министра - торгового представителя Украины Натальи Никольской, Киев убежден, что "торговая агрессия России, в том числе, неправомерные действия по ограничению транзита с Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены".

Она также отметила, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров с территории Украины в страны Центральной и Восточной Азии упал на 38,3% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. А в целом потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию оцениваются в объеме более 0,4 миллиарда долларов.

Также Минэкономразвития Украины отмечает, что в 2016 году оно начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно ограничений. При этом там подчеркнули, что Россия оказалась не готова к урегулированию спора. Также она не приняла меры по ограничению в сфере транзита. В связи с этим Киев продолжил рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой. Для начала следующего этапа рассмотрения спора в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов.

В 2015 году Украина подала против России иск в ВТО относительно ограничения экспорта вагонов.