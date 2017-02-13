Таксист изнасиловал студентку колледжа на северо-западе Москвы

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Правоохранительные органы задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании 19-летней студентки колледжа на северо-западе Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

В Северном Тушине задержали таксиста, который подозревается в сексуальном насилии над 19-летней девушкой. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась учащаяся одного из столичных частных колледжей, которая заявила, что, будучи нетрезвой, на бульваре Маршала Рокоссовского остановила автомобиль такси ВАЗ-2115, чтобы добраться до дома на улице Планерная. Водитель отвез пассажирку, а затем изнасиловал ее в салоне машины", - говорится в сообщении.

В ходе розыска полиция задержала 23-летнего жителя Дагестана, который находится в столице проездом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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