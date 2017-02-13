Песков: Россия ответит на иск Украины в ВТО

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на иск, поданный Киевом в ВТО в связи с ограничениями транзита через территорию России в соответствии с нормами, предусмотренными международным правом. При этом он не стал говорить о том, каковы могут быть последствия для России из-за действий Украины.

Москва ответит на иск, поданный в ВТО Украиной в связи с ограничениями транзита через территорию России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов России, которые и будут применяться в данном случае, равно как и в других аналогичных", - сказал он.

Также пресс-секретарь президента России отказался вести "виртуальные рассуждения" на тему того, каковы могут быть последствия для Москвы.

Ранее в украинском Минэкономразвития заявили, что 9 февраля Киев подал иск в ВТО с требованием создать группу экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с Украины через территорию России в третьи страны. В ведомстве отметили, что из-за этих мер пострадали около 79% экспортных поставок в Казахстан и 95% - в Киргизию.

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