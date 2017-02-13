Дворник избил мужчину палкой и "розочкой" в Москве

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В Москве задержан дворник, избивший местного жителя на Ольховской улице деревянной палкой и "розочкой" из разбитой бутылки. Пострадавший доставлен в больницу с переломами носа и свода основания черепа.

Правоохранительные органы задержали 55-летнего сотрудника ГБУ "Жилищник", который избил мужчину на Ольховской улице в Москве. Об этом сообщает портал Life.

Отмечается, что дворник бил мужчину деревянной палкой, а также "розочкой" из разбитой бутылки.

В результате инцидента пострадавший был доставлен в больницу с переломами носа и свода основания черепа. Кроме того, у него были зафиксированы травмы по всему телу.

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