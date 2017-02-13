Суд прекратил производство по иску семьи Дель

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Зеленоградский суд Москвы прекратил производство по иску супругов Дель. Ранее семья требовала вернуть им приёмных детей, изъятых органами опеки 13 января. Однако в понедельник Михаил и Светлана отказались от иска.

В понедельник в здании Зеленоградского суда Москвы прошла досудебная подготовка - суд провел беседу со сторонами - с истцом и ответчиком. И выяснил, имеются ли возражения относительно заявленных требований, передает "ТВ Центр".

Анонсировалось, что 13 февраля состоится рассмотрение гражданского иска семьи Дель об отмене опеки над 8 детьми. Он был расторгнут департаментом социальной защиты Москвы еще в январе. Сразу, как только стали известны шокирующие подробности жизни детей в семье приемных родителей.

Светлана Дель выразила свое несогласие. Присутствовали ответчики по делу - представители органов опеки и соцзащиты Зеленограда и помощник адвоката семьи Дель. И после часа заседаний в закрытом режиме неожиданное решение было озвучено.

"По результатам досудебной подготовки, проведенной по делу Дель, назначено было предварительное судебное заседание, в ходе которого производство по делу прекращено в виду отказа истцов от исковых требований", - сообщила пресс-секретарь Зеленоградского районного суда города Москвы Наталья Большакова.

Прошлое судебное заседание закончилось тем же решением - отзывом иска. В Зеленоградский суд семья Дель подала административный и гражданский иски. В первом заявлении семья выказывала несогласие с изъятием восьми приемных детей. Во втором Дель просили суд оспорить решение об отмене опеки над детьми.

Это третья за месяц встреча в суде. И вторая - мировая. Ни мама, ни папа из известного на всю страну семейства в суде так и не появились. "Светлана Сергеевна и Михаил Юрьевич через меня просили передать в адрес суда отказ от своих исковых требований по гражданскому делу, которое сейчас находится в производстве Зеленоградского районного суда. Данный отказ судом был принят и вынесено определение о прекращении производства по делу", - указала адвокат Анна.

Эта семейная история вызвала небывалый резонанс. Приемные родители, на первый взгляд добрые и милые, оказались жестокими тиранами, которые регулярно били приемных детей и лишали еды за любую провинность.

Супруги Дель приехали в столицу из Санкт-Петербурга с 13 детьми. Восемь ребят - приемных, четверо усыновленных носят фамилию Дель, и один ребенок - родной. Приемная мама - в прошлом социальный работник - знает систему опеки изнутри. Ныне блогер и пиарщик. Все эти таланты и знания помогли ей создать красивую витрину в интернете. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, одна большая счастливая семья. Дети счастливы, играют, общаются друг с другом. Картинка, созданная силами Светланы Дель, оказалась хорошо спродюсированной историей. Жестокая правда открылась 10 января. Воспитатели обнаружили на теле шестилетнего мальчика, приемного сына семейства Дель, огромный синяк и след от ремня. Выяснилось, что система наказаний была в семье обычным явлением. Это в один голос подтвердили все ребята. Детей били за любую провинность. Но били не всех детей. Родного сына и четырех усыновленных детей любили. Их полноценно кормили, одевали, развлекали. Восемь приемных детей ограничивали в еде, плохо одевали и били. Как позже выяснилось, мальчику досталось от отца за то, что он украл хлеб. Ежемесячно на содержание детей семья Дель получала 674 тысячи рублей.

Дети уже больше месяца находятся в Зеленоградском центре поддержки семьи и детства. И, как ни парадоксально, не просятся домой.

Как стало известно, полиция возбудила новое уголовное дело в отношении многодетного отца семейства Михаила Дель по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Пока судебных исков у семьи не осталось. Адвокатская команда настроена решительно. Нынешнее заседание закончилось мировой.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".