Комиссия МГД предлагает расселить старые пятиэтажки

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В рамках программы сноса пятиэтажек в столице осталось демонтировать 75 жилых домов. В настоящее время почти полмиллиона человек уже улучшили свои жилищные условия. На месте старых домов удалось построить почти в четыре раза больше квартир.

В Москве в рамках программы сноса ветхих пятиэтажек осталось демонтировать 75 домов. В настоящее время она выполнена на 95 процентов, что дало отличный социальный эффект. Почти полмиллиона человек улучшили свои жилищные условия. На месте хрущевок удалось построить современные дома с большим количеством этажей. В понедельник в городской думе обсуждали судьбу и других старых зданий.

Слова "несносимая серия" давно лишили многих москвичей надежды получить жилье в нормальном, современном доме, но теперь шанс появился, передает "ТВ Центр".

"Москивичи ставят перед нами вопрос: а что делать в домах "несносимых серий"? Ведь иногда их дома даже хуже тех домов, которые были снесены 10-15 лет назад. Ситуация начинает накаляться", - сказал депутат Мосгордумы Степан Орлов

В Общественной палате Москвы, в Мосгордуме, в профильных департаментах и на съездах муниципальных депутатов старые пятиэтажки, которые по нынешним правилам надо ремонтировать, сейчас тема номер один. Большинство настаивает, что нужна новая программа, которая позволит снести эти дома.

"Наши попытки решать проблему пятиэтажек путем надстроя, обстроя, как угодно это можно говорить, это путь в никуда. Путь сноса пятиэтажек, а сноса не ремонта, а сноса, он нам всем понятен. И надо начинать движение вперед", - отметил депутат Мосгордумы Сергей Зверев.

Чиновники, которые много лет назад распределяли пятиэтажки на "сносимые" и "несносимые", считали, что часть домов сможет простоять еще десятилетия, если в них провести ремонт. Но, например, чтобы поменять коммуникации под квартирами на первом этаже, нужно полностью демонтировать пол, ведь подвалов там нет. Разберут рабочие и некоторые стены.

Замена труб в пятиэтажках любого назначения потребует выселения жильцов. Но главное, результатом они точно не будут довольны. Неудивительно, что многие просто не пускают к себе рабочих, наотрез отказываясь от ремонта. Отдельная тема - балконы. Многие настолько обветшали, что их просто приходится срезать, а следом нужно ремонтировать фасады. Такой ремонт обойдется дороже, чем строительство нового дома.

В частности, квартал на проспекте Вернадского построили как раз на месте "хрущевок". Жители уже забыли, что такое грибок в квартире, постоянная сырость и ржавые трубы. Кроме того, еще они невероятно рады, что теперь у них есть лифт.

На месте старых домов удалось построить почти в четыре раза больше квартир. Всего около 25 миллионов квадратных метров. Свои жилищные условия улучшили 450 тысяч москвичей.

Евгения Карих, "ТВ Центр".