В Москве применяют новейшие средства борьбы с раком молочной железы

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Выявить и уничтожить. Новейшие средства борьбы с раком молочной железы обсуждали российские и японские маммологи. На специальной конференции врачи выясняли, как определить заболевание на самой ранней стадии. Впрочем, это стало намного проще с современным цифровым оборудованием, которое теперь есть и у московских медиков.

На столах биоматериал - обычная куриная грудка. Из-за своей многослойности идеально подходит для мастер-класса по исследованию рака молочной железы. Проводят эксперты клиники женского здоровья. Показывают суперсовременный способ - так называемую трипанобиопсию. Она нужна тогда, когда опухоль уже обнаружили, и диагноз поставили. Теперь нужно грамотное лечение, передает "ТВ Центр".

Изучив нюансы строения, можно сказать, нужна ли химиотерапия, каковы шансы, что будет рецидив, и узнать дополнительную жизненно-важную информацию. Слушатели - московские врачи из разных центров и их коллеги из Японии, которые приехали для обмена опытом. Среди них - один из основателей такого направления маммологии как эластография - профессор Уэно из Токио.

"Если в молочной железе образуется рак, и начинает расти, опухолевые ткани становятся тверже. Эластография - это такой метод, который позволяет увидеть слои и определить уровень жесткости. То есть, собственно, и определить наличие рака", - рассказал специалист по ультразвуковым исследованиям на выявление рака молочной железы профессор Уэно.

В ноябре японские врачи подарили клинике новейшее оборудование. Маммограф повышенной точности. "Оно более информативное. То есть позволяет увидеть те образования, которые, скажем, на предыдущих поколениях оборудования можно было с трудом увидеть. А это помогает установить диагноз на более ранней стадии", - отметил заведующий отделением клинической маммологии и реконструктивной пластической хирургии молочной железы Московского клинического научного центра Гурам Кветенадзе.

Маммография - один из самых простых и в то же время точных методов ранней диагностики. Процедура несложная. От пациента требуется лишь несколько свободных минут. Но и в этой работе свои тонкости.

Маммографию рекомендуют проходить всем женщинам старше 35 лет раз в год. А для тех, кто моложе, существует самый эффективный способ диагностики - ультразвуковая терапия.

"Для молодых пациентов, до 40 лет, это основной метод диагностики. Если на ультразвуке у молодых пациентов что-то обнаруживают, конечно, дополняется маммографией. Это два метода, которые должны применяться для более точной диагностики молочных желез", - указала заведующая филиалом Клиники женского здоровья Ольга Мануйлова.

Рак груди - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин во всем мире. Риск опухоли - у каждой восьмой. Но болезнь можно победить. В случае ранней диагностики вероятность полного выздоровления достигает 94%.

Елизавета Родина, Мария Леванова, Александр Голубев, "ТВ Центр".