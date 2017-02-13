В Красноармейске жилой дом остался без отопления

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Многоквартирный дом остался без тепла в подмосковном городе Красноармейск. Оказалось, что лопнула одна из труб, которая проводит отопление. Управляющая компания занимается ее заменой, однако никто не гарантирует жителям возвращение тепла из-за разногласий с ресурсоснабжающей организацией.

Внутри многоквартирного дома на улице Строителей в подмосковном Красноармейске настала стужа. Система отопления, которую не ремонтировали полстолетия, износилась почти полностью. Быстро решить проблему с ремонтом не могут ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающая организация. А местным жителям остается гадать, что согреет их раньше - весеннее тепло или забота коммунальщиков, передает "ТВ Центр".

В своей квартире Анатолий Буриличев уже установил температурный минимум за эту зиму. Уровень градуса просто недопустимый. Его спасает только теплая куртка и подручные средства обогрева, в то время как батареи чуть теплые. Но от сырости не спасают и они. Во многих квартирах из-за холода уже начали плесневеть стены, а от свежего ремонта не осталось и следа. "Черные дни" у жителей этой хрущевки начались с начала зимы. Капитального ремонта в доме никогда не было, отопительная система просто износилась.

Всю зиму температура в квартирах людей опускалась ниже норматива, а вот счета за отопление приходили регулярно. Компания "Восток", которая управляет этим домом, на днях начала замену труб, по которым к дому подводится тепло. Как выяснилось, одна из них лопнула. При этом никто не берется гарантировать, что после этого в домах местных жителей будет тепло.

"Провели замену, дальше будут проводиться еще работы также совместно с привлечением инженеров МУП "СКИ", и нами для выявления и устранения. Мы предложили свои варианты, мы пробовали воплотить их в жизнь, но не можем этого сделать без стопроцентного содействия ресурсоснабжающей организации", - сказал начальник санитарно-технического участка УК "Восток" Павел Пронин.

В Красноармейске поговаривают, что организация МУП "СКИ" готова объявить себя банкротом. Между тем, пока обе компании не могут договориться между собой, людям остается надеяться, что скоро их согреет хотя бы весеннее солнце.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".