Большой театр представит оперу Вайнберга "Идиот" по Достоевскому

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В Большом необычная и долгожданная премьера - опера "Идиот" Мечислава Вайнберга - одного из самых неординарных композиторов XX века, который долгое время был незаслуженно забыт. Судьба его сложилась непросто. Родился в Варшаве, переехал в Советский Союз. И лишь спустя годы он узнал, что вся его семья погибла в концлагере. Трагические, пронзительные темы звучат почти во всех произведениях Вайнберга.

Перед премьерой он сосредоточенно шнурует состаренные под моду XIX века ботинки. Но каким получится на сцене его первый князь Мышкин, тенор Богдан Волков и сам не знает, кидаясь то к шкафу, то к зеркалу, передает "ТВ Центр".

Все 10 картин подряд он не сходит со сцены. Саквояж в руках - как неотъемлемая часть образа. Из рук актер выпускает его лишь, когда меняется с Рогожиным нательными крестами. Борьба двух антиподов начинается с первого же их появления в купе поезда, прибывающего в Петербург.

Солиста Николая Казанского в брутальном образе Парфена Рогожина и не узнать. Перевоплощение занимает почти час. Черные, как смоль, кудри дополняют гримом даже на груди.

"В музыке Вайнберга немножко разноплановый получается герой - он не везде такой мужиковатый, пьяный, а у него есть достаточно лирические отступления - особенно когда он общается с Мышкиным, у него музыка открывает какие-то другие стороны характера Рогожина. Он тоже чуткий человек, который переживает, сопереживает, любит", - рассказал солист Большого театра, исполнитель партии Парфена Рогожина Николай Казанский.

Так же, как и на сцене, героиня Екатерины Морозовой врывается в сердца мужчин, сама она за кулисами стремительно бросается к платьям. В гардеробе - сразу несколько роскошных нарядов. Трагический черный, роковой красный, но преобладает ослепительно белый - ведь у Настасьи Филипповны, признается, все-таки светлая душа.

Еще перед спектаклем в ее гримерке букет от поклонников. Хотя на сцене будет море цветов. Ведь расположения героини хочет добиться каждый. В такой яркой сценографии - как будто никакого намека на хрестоматийно мрачную достоевщину.

В Большом театре это не просто первая премьера года - по сути, двойная. Никогда раньше здесь не обращались к музыке Вайнберга - хотя он писал, в том числе и по заказу Большого. Опера "Идиот" по роману Достоевского вообще стала последним его законченным произведением, но на московских подмостках она не звучала более 25 лет. Теперь же премьеру приурочили к международному форуму, который так и назвали - "Мечислав Вайнберг. Возвращение". И возвращение это поистине триумфально.

Своей музыкой на сцене Большого он словно объединил несколько стран. Режиссер из Израиля и дирижер из Польши, чтобы поставить оперу в России, даже резали партитуру. Слишком много музыкального материала - опера могла длиться 4,5 часа.

На сцене режиссер применил почти кинематографический прием - действие разворачивается сразу в нескольких плоскостях. Благодаря прозрачным экранам игру главных персонажей оттеняет массовка. А огромные зеркальные панели словно показывают скрытый мистический смысл, заложенный еще самим Достоевским. Хотя, конечно, как бы не волновался главный герой - на премьере каждый увидит что-то свое.

Борис Иванин, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".