Таможенники пресекли незаконный ввоз антикварных кукол в "Шереметьево"

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Сотрудники таможни остановили женщину, которая пыталась незаконно ввезти шесть антикварных кукол на территорию России из Брюсселя. Инцидент произошел в столичном аэропорту "Шереметьево". Теперь женщине может быть предъявлено обвинение в контрабанде культурных ценностей.

В аэропорту Шереметьево таможенники остановили пассажирку, которая пыталась незаконно ввезти из-за границы партию антикварных кукол, передает "ТВ Центр".

Рентгеноскопия багажа пассажирки, прилетевшей в Москву из Брюсселя, показала наличие в нем нескольких однородных предметов. После досмотра выяснилось, что это были шесть фарфоровых кукол.

Женщина объяснила, что приобрела их на выставке для своей коллекции антиквариата. Она признала, что некоторые куклы датируются концом XIX века. При этом пассажирка не оформила необходимых документов, так что теперь ей может быть предъявлено обвинение в контрабанде культурных ценностей.