Северный вестибюль станции метро "Спортивная" закрыт на ремонт

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В понедельник закрыт на ремонт и реставрацию северный вестибюль станции метро "Спортивная".

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" в Москве закроется на реставрацию. Здесь полностью обновят напольное и настенное покрытия, установят современные турникеты и кассы. Смонтируют новую кровлю. В период ремонта пассажиры смогут пользоваться южным входом на станцию, передает "ТВ Центр".

До 18 февраля ночные ремонтные работы также будут проводить в Южном вестибюле станции "Ясенево". Он будет закрываться каждый день с 10 вечера до 5 утра. В это время можно будет пользоваться только северным входом.