Медведев выделил на благоустройство городов 20 миллиардов

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Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий регионам на благоустройство городской среды. На эти цели только в этом году будет выделено 20 миллиардов рублей.

Российские регионы получат в нынешнем году 20 миллиардов рублей на благоустройство городов. Соответствующий документ утвердил Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр". Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства отметил особую важность этой темы, сравнив ее по актуальности с программами строительства детских садов и школ. Выделенные 20 миллиардов — это лишь федеральная часть финансирования. Регионы и муниципалитеты также должны предусмотреть средства на создание комфортного общественного пространства.

Премьер отметил, что принимая решение о благоустройстве, власти должны постоянно консультироваться с местными жителями.

"Нужно развивать не только городскую среду в целом, современные парки, торговые улицы, красивые набережные, инфраструктуру, но и заниматься тем, что находится непосредственно в близости от людей. Дворами и придомовыми территориями, чтобы они были нормальными, современными, благоустроенными, хорошо освещенными, чтобы там были места для парковок личного транспорта. Там должны быть спортивные площадки, детские площадки, места для общего отдыха и досуга жителей микрорайона, ближайших домов", - передает "ТВ Центр".

