В Железногорске-Илимском жители подкармливают брошенных лошадей

Теги: Общество животные иркутск

В городе Железногорск-Илимский Иркутской области жители спасают брошенных лошадей. Скакуны остались на улице в сильный мороз без еды. Их подкармливают неравнодушные люди.

Беззащитные и брошенные, эти лошади стали всеобщей болью для жителей Железногорск-Илимского. Породистые скакуны превратились в бродяг, которые спасаются от голодной и холодной смерти, передает "ТВ Центр".

Пытаясь выжить, парнокопытные едят землю и бродят возле городских свалок. Заглядывают в окна домов, а в сильную стужу мерзнут прямо на улицах. Неравнодушные подкармливают, чем могут, но нерегулярное и случайное питание животных не спасает. Лошади гибнут на глазах у людей.

Хозяевами лошадей называют местных цыган. Почему вдруг этот табун оказался им не нужен, никто не знает. Но и передать животных в добрые руки они не торопятся. На просьбу волонтеров отдать лошадей цыгане ответили угрозой.

Из-за таких бродяг в городе может начаться антисанитария. А кроме того, лошади создают опасность на дорогах. "Большое, сильное животное - это опасно для людей, и для лошадей, ведь сами лошади, когда ходят по городу, могут создавать угрозу для общества, для движения машин и сами попадать в аварийную какую-то ситуацию", - рассказала ветеринар-ипполог Лариса Власенко.

В ситуацию намерена вмешаться администрация города. Она уже пыталась штрафовать нерадивых владельцев, но безрезультатно. А зоозащитники уверены - в такие случаях спасать животных нужно по букве закона. "Если нет каких-либо вакцинаций, если нет сертификаций по заболеваниям, которые могут быть опасны для человека, вообще через суд, ветеринарная служба должна добиться того, чтобы их взять", - сообщила зоозащитник Татьяна Овсянникова.

Пока в городе собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными", парнокопытные продолжают скитаться по мусоркам, и не известно, сколько лошадей доживет до следующего утра.

Елена Сахно, "ТВ Центр".