Путин назначил Никитина врио губернатора Новгородской области‍

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Временно исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Ранее бывший руководитель региона Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий. Отставку губернатора принял Владимир Путин.

Исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин. В понедельник в Ново-Огарёве глава государства провёл с ним рабочую встречу. Владимир Путин дал высокую оценку работе Никитина на посту гендиректора АСИ, отметив, что за это время агентство сделало многое для развития российской экономики, передает "ТВ Центр".

Путин: Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития. Вы очень плотно работали с бизнесом. У нас много знаковых мест в стране, но Новгородская область занимает здесь особое место, имея в виду, что это одно из тех мест, откуда и пошла русская земля, как у нас говорят. Если посмотреть на перспективу развития, как вы видите эту перспективу?

Никитин: Те приоритеты, которые могли бы быть, это, во-первых, туристическая индустрия, во-вторых, индустрия, связанная с переработкой, которая работает на вот этот основной наш кластер населения, который между Москвой и Питером расположен.

Никитин: Если использовать тот опыт, который мы в АСИ увидели в регионах, то опираться на мнение жителей, занимаясь благоустройством, занимаясь какими-то вещами, связанными с улучшением качества, то есть основываться на мнении самих граждан.