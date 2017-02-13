Минобороны: армии Сирии осталось менее 20 километров до Пальмиры

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Сирийская правительственная армия находится в 20 километрах от Пальмиры и продолжает наступление на город при поддержке ВКС России. За время наступления удалось уничтожить более 180 объектов боевиков и ликвидировать более 200 террористов, отметили в российском Минобороны.

Правительственная армия Сирии продолжает наступление на Пальмиру. Сейчас она находится в 20 километрах от этого города, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России продолжают наступление в направлении Пальмиры, до которой осталось менее 20 километров. За прошедшую неделю на пальмирском направлении самолетами ВКС России совершено более 90 боевых вылетов", - отмечается в сообщении.

Подразделения сирийских правительственных войск за время наступления уничтожили более 180 объектов боевиков, включая более 60 опорных пунктов, 15 складов с вооружением, боеприпасами и военной техникой, 43 боевых бронированных машины и внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что потери террористов составили более 200 человек.

С 7 февраля подразделения сирийской армии установили контроль над территорией площадью 22 квадратных километра. Также они освободили населенные пункты Эль-Кулейбе и Киркук и окружающие господствующие высоты. Всего в провинции Хомс освобождено 805 квадратных километров территории от террористов запрещенной в России организации "Исламское государство".

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