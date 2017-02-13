Писатель Захар Прилепин стал замглавы батальона в ДНР
Писатель Захар Прилепин сформировал в ДНР батальон и стал заместителем командира. Он подчеркнул, что уже больше года является советником главы республики Александра Захарченко. В Кремле информацию о деятельности писателя отказались комментировать.
Писатель Захар Прилепин заявил, что стал заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике осенью 2016 года. Как сообщает "Коммерсант", он был одним из инициаторов создания подразделения, в котором отвечает теперь за работу с личным составом.
По его словам, изначально он ехал в Донбасс в качестве военкора, а затем занимался поставками гуманитарной помощи. Прилепин подчеркнул, что уже больше года является советником главы ДНР Александра Захарченко. Писатель добавил, что конечная цель для него, это завершение войны в Донбассе победой в пользу его стороны.
В Кремле уже знают о деятельности Прилепина в ДНР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, присутствие россиян и граждан других стран в непризнанных республиках является фактом.
"Я не стал бы это никак комментировать. Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям - по зову сердца или по иным соображениям - отправляются в эти непризнанные республики и находятся там по различным поводам", - приводит слова Пескова "Интерфакс".
Захар (настоящее имя Евгений, - прим. ред.) Прилепин является уроженцем Рязанской области. Ранее он уже принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане.
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