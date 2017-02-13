Депутаты МГД требуют расселения старых пятиэтажек

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Эффективное решение проблем старых пятиэтажек – только расселение. К такому выводу пришли депутаты Мосгордумы на совместном заседании Комиссии по ЖКХ и жилищной политике и Комиссии по градостроительству, посвященном проблеме состояния пятиэтажного жилого фонда столицы.

В Мосгордуме уверены в необходимости дальнейшего расселения пятиэтажек. По итогам заседания депутаты приняли решение подготовить обращение к мэру Москвы с предложением продлить программу сноса ветхого жилья.

Это уже не первое обсуждение данной темы – ранее она поднималась на съезде Совета муниципальных образований и на заседании комиссии по ЖКХ Общественной палаты Москвы. В обоих случаях участники встреч призывали столичное правительство найти варианты для решения этой важной социальной проблемы.

Суть вопроса в начале заседания изложил председатель Комиссии по ЖКХ и жилищной политике Степан Орлов. Он рассказал, что в Москве сохранилось много старых пятиэтажных домов с ужасными условиями жизни. "Ситуация с пятиэтажным фондом всем давно известна. С этой проблемой к нам приходят на прием жители Москвы. В городе на протяжении нескольких лет реализуется программа сноса пятиэтажных домов сносимой серии. Эта программа уже практически завершена. Но москвичи ставят перед нами вопрос – что делать тем, кто живёт в домах несносимой серии. Ведь иногда эти дома не только не лучше, а даже хуже тех домов, которые уже были снесены 10-15 лет назад. Ситуация постепенно начинает накаляться", - заявил Орлов.

Орлов также подтвердил, что муниципальные депутаты и представители общественности считают, что Правительство Москвы должно всерьез обратить внимание на эту проблему и продлить программу реновации. "Комиссия МГД собралась для того, чтобы выслушать мнения специалистов и понять, насколько целесообразно такое решение", - сказал он.

Выступившие на заседании эксперты подтвердили: пятиэтажки не предназначены для ремонта. Архитектор Михаил Посохин рассказал, что пятиэтажки данных серий в принципе строились как временное решение жилищного вопроса и буквально "отжили свое". "Качество панельных домов, к примеру, во Франции, и у нас - разное. Тем более, что партийные органы тогда поставили задачу еще больше удешевить материалы и планировочные решения для строительства этих домов. После войны ситуация с жильем была ужасная. Эти дома были рассчитаны на 25 лет эксплуатации, и удовлетворили острую потребность того времени в жилье", - отметил он.

"Все их системы катастрофически требуют замены. Даже если сейчас что-то ремонтировать, то через 5 лет уже точно все это нужно будет сносить. Как ни рассматривай эту проблему, путь один - снос имеющихся пятиэтажек и строительство новых домов. Должна быть программа, разработана дорожная карта "волнового" переселения", - добавил Посохин.