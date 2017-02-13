Девочка отдала цыганке украшения на 1 млн рублей, попросив навести порчу

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В Москве девочка под предлогом наведения порчи отдала цыганке ювелирные изделия на сумму более одного миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время правоохранительными органами ведется розыск цыганки.

В Москве 12-летняя девочка попросила цыганку навести порчу и затем отдала ей ювелирные украшения на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина попросила привлечь к ответственности гражданку цыганской внешности, которая под предлогом наведения порчи получила от 12-летней дочери заявительницы 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылась", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция ведет розыск цыганки. Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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