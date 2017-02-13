Сотрудница посольства Монголии в Москве стала жертвой вора

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В Москве обокрали сотрудницу посольства Монголии. Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Неизвестный украл из автомобиля женщины сумку, в которой находилось почти две тысячи долларов, 600 рублей, жесткий диск, дипломатическая карта и прочие документы.

В Москве ограбили 56-летнюю женщину, которая занимает должность технического работника консульского отдела посольства Монголии. Из ее машины пропала сумка с деньгами и документами, передает "МИР24".

Инцидент произошел в столичном районе Тропарево-Никулино на улице Академика Анохина. Неизвестный, воспользовавшись невнимательностью женщины, открыл переднюю дверь автомобиля Toyota Camry, принадлежащего посольству, и с пассажирского сиденья похитил сумку потерпевшей, в которой находилось 1,7 тысячи долларов, 600 рублей, жесткий диск, дипломатическая карта и прочие документы. Общий материальный ущерб составил около 149 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, ведется розыск преступника.

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