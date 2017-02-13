СМИ узнали о самоподрыве пропавших в ЛНР украинских военных

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В ВСУ не откликнулись на призывы о помощи группы военнослужащих, которая якобы пропала в Луганской области 11 февраля. Как рассказали в шестом полку имени Платова Народной милиции ЛНР, где перехватили выход разведчиков в радиоэфир, они подорвались на собственной растяжке.

Группа военнослужащих ВСУ, пропавшая в Луганской области 11 февраля, могла подорваться на своей растяжке. Об этом сообщает "Луганск 1" со ссылкой на источник в шестом полку имени Платова Народной милиции ЛНР, где перехватили выход разведчиков в радиоэфир.

В сообщении утверждалось, что группа подорвалась на растяжке, "возможно, собственной". После инцидента украинская разведгруппа вышла в эфир и попросила подмогу, однако никто в ВСУ на их призыв не откликнулся. "На самом деле их никто не искал, никто не пришёл на помощь, их оставили умирать", - отметили в полку имени Матвея Платова.

Накануне, 12 февраля, в ВСУ заявили, что группа военнослужащих не вернулась с выполнения задания в Луганской области. Она занималась разведкой на переднем крае позиций ВСУ.