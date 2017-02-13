Лавина накрыла 9 человек во французских Альпах

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В результате схода лавины во французских Альпах под снегом оказались не менее девяти человек. Как сообщили местные СМИ, погибли по меньшей мере четверо.

По меньшей мере девять человек накрыла лавина во французских Альпах. Об этом сообщили на сайте телеканала BFM TV. Сообщается как минимум о четырех погибших.

"Лавина в Тине: число погибших возросло до четырех", - сообщило агентство France Presse.

Как сообщили спасатели, снежная масса накрыла восемь лыжников и горного инструктора. Четырех человек удалось спасти.

О происшествии стало известно около 11:00 по местному времени (13:00 мск). Сход лавины произошел на высоте 2100 метров в коммуне Тинь во французских Альпах вне горнолыжной трассы.

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