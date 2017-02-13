Песков опроверг обсуждение с США судьбы Сноудена
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Эдвард Сноуден и возможность его экстрадиции из России в США не обсуждались Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия и США не обсуждали судьбу беглого сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Русская планета".
По его словам, фигура Сноудена не является предметом взаимоотношений Москвы и Вашингтона.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на разведку сообщил, что Россия якобы рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена США. Он, по данным СМИ, должен был стать своеобразным "подарком" Дональду Трампу.
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