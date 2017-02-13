СКР проверит проводившего порноуроки учителя из Красногорска

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Следственный комитет проводит проверку сообщений СМИ о том, что учитель одной из школ Красногорска рекламировал ученикам порнографические материалы. В настоящее время преподаватель уволен. Следователи устанавливают наличие состава преступления в действиях учителя.

Подмосковное управление Следственного комитета проверяет сообщения СМИ об учителе из Красногорска, который "рекламировал порнографические материалы". Об этом сообщил портал "Ридус" со ссылкой на СКР.

Следователи устанавливают наличие состава преступления в действиях учителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности инцидента не уточняются.

"Известно, что в настоящее время, учитель из школы уволен", - отметили в подмосковном СКР.

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