Самая высокая в США плотина разрушится с минуты на минуту. Видео

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Американские СМИ публикуют кадры разрушающейся плотины на озере Оровилл. На записи видно, что вода буквально хлещет через край насыпи. Разрушится самой высокой в США дамбы может произойти в самое ближайшее время.

Американский телеканал KCRA опубликовал видео разрушающейся плотины на озере Оровилл в Калифорнии. На записи видно, как вода мощными потоками переливается через насыпь. Специалисты предупреждают, что обрушение плотины может произойти буквально с минуты на минуту.

В связи с разрушением плотины власти объявили эвакуацию местного населения. Территорию ниже сооружения должны покинуть более 200 тысяч человек.

Насыпная плотина Оровилл была построена между 1962 и 1968 годами. Гидротехническое сооружение высотой 230 метров является самым высоким в США.