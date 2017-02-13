Пожилая женщина погибла под колесами электрички в Подмосковье

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Электропоезд смертельно травмировал женщину в районе станции "Сергиев Посад" Ярославского направления Московской железной дороги. Следователи начали проверку по факту случившегося, они выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Пожилая женщина погибла в результате наезда электропоезда недалеко от станции "Сергиев Посад" в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в понедельник утром, когда женщина переходила железнодорожные пути по служебному переходу, не предназначенному для пешеходов, перед приближающейся электричкой сообщением Москва — Александров. Несмотря на применение машинистом сигналов большой громкости и экстренного торможения, наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Они выясняют все обстоятельства и причины данного инцидента.

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