Юный хоккеист умер после драки на тренировке в Подольске

Теги: скр хоккей Происшествие смерть подольск

Сотрудники ГСУ СКР по Подмосковью проводят проверку по факту смерти 14-летнего мальчика после хоккейной тренировки в ледовом дворце "Витязь" в Подольске. СМИ узнали, что трагедии предшествовала драка в раздевалке с его участием. В самом СДЮСШОР "Витязь" призвали дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы.

В Подольске после тренировки в ледовом дворце скончался 14-летний хоккеист подмосковного "Витязя". Трагедия произошла 11 февраля. По факту произошедшего проводится проверка, говорится на сайте ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным "Московского комсомольца", перед смертью мальчик поучаствовал в драке с двумя своими одноклубниками по "Витязю", которая произошла в раздевалке. Очевидцы рассказывают, что юноша во время потасовки упал и ударился головой о скамейку.

По другой версии, он получил удар кулаком в живот, из-за чего открылось внутреннее кровотечение. Увидев, что мальчик потерял сознание, его оппоненты позвали тренера. Также на место были вызваны медики, однако спасти 14-летнего хоккеиста уже не удалось.

Между тем, директор СДЮСШОР "Витязь" Сергей Левашёв призвал не торопиться с выводами о том, что смерть мальчика наступила из-за драки. По его словам, до заключения судебно-медицинской экспертизы этого делать не стоит, передает "Чемпионат.com".