Фото убийства Андрея Карлова признали снимком года

Фотография убийства российского посла Андрея Карлова в Турции признана снимком года по версии престижного конкурса для фотожурналистов World Press Photo. Главный приз достался автору фотографии Бурхану Озбилиджи, который случайно оказался на месте трагедии.

На фотографии запечатлен момент, когда полицейский Мевлют Мерт Алтынташ что-то кричит рядом с телом убитого посла. В одной руке он держит пистолет, а другую поднял над головой.

