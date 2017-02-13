Фото убийства Андрея Карлова признали снимком года

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Фотограф Бурхан Озбилиджи стал победителем конкурса World Press Photo — 2017 за фотографию убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. На месте трагедии он оказался случайно. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Фотография убийства российского посла Андрея Карлова в Турции признана снимком года по версии престижного конкурса для фотожурналистов World Press Photo. Главный приз достался автору фотографии Бурхану Озбилиджи, который случайно оказался на месте трагедии.

На фотографии запечатлен момент, когда полицейский Мевлют Мерт Алтынташ что-то кричит рядом с телом убитого посла. В одной руке он держит пистолет, а другую поднял над головой.

This AP pic by Burhan Ozbilici of the Russian ambassador’s killer is the World Press Photo of the Year: pic.twitter.com/YaKSoZgxo5 — Sakhr Al-Makhadhi (@syrianews) 13 февраля 2017 г.

Сам Озбилиджи рассказывал, что в тот роковой день зашел на выставку практически случайно — по дороге домой он подумал, что снимки пригодились бы для материалов о российско-турецких отношениях.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки 22-летним полицейским Мевлютом Мерт Алтынташом. Он выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся ситуации в Сирии.

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