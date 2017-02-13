Неизвестный выстрелил в человека в столичном магазине "Пятерочка"

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На юго-востоке Москвы неизвестный в маске выстрелил человеку в ногу и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в магазине "Пятерочка" на Красноказарменной улице. В настоящее время полиция проверяет эту информацию.

Неизвестный в маске ранил человека в магазине "Пятерочка" на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В магазине "Пятерочка" на улице Красноказарменная неизвестный в маске выстрелил человеку в ногу и скрылся. На месте происшествия работают полиция и врачи скорой помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что в настоящее время полицейские проверяют эту информацию.

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