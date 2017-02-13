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Во время массового забега "Лыжня России" умер депутат городского Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области Александр Волгин. По данному факту инициировал проверку Следственный комитет. По предварительным данным, 73-летний депутат умер от сердечной недостаточности.

Депутат горсовета города Коврова Александр Волгин умер во время массового забега "Лыжня России". По данному факту проводится проверка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СКР Ирину Минину.

"Управление начало доследственную проверку по факту гибели 73-летнего депутата Совета народных депутатов Коврова на "Лыжне России", он скончался от сердечной недостаточности. По предварительным данным, претензий к организаторам соревнований нет - на месте было организовано дежурство врачей", - сказала она.

Представитель СК отметила, что в дальнейшем участие в массовых соревнованиях детей и пожилых людей следует продумать. По ее словам, трагедии удалось бы избежать, если бы 73-летний мужчина "прошелся спокойным шагом".

Как рассказали в пресс-службе администрации Коврова, Волгин занимал пост председателя Общественного совета города. Он являлся депутатом городского совета третьего, пятого и шестого созывов. Также Волгин работал ведущим сотрудником, главным специалистом отдела главного технолога Центра нанотехнологий ГКНПЦ имени Хруничева КБ "Арматура".

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