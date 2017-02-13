МЧС приостановило поиски упавшего на Алтае вертолета

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Спасатели приостановили поисково-спасательную операцию на месте крушения вертолета Robinson, который упал 12 февраля в акватории Телецкого озера в республике Алтай. Поиски были остановлены из-за наступления темноты.

Поиски потерпевшего крушение вертолета Robinson, который упал 12 февраля в акватории Телецкого озера в республике Алтай, приостановлены из-за наступления темноты. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Спасатели отметили, что на данный момент поиски не дали результатов: водолазы не погружались в озеро, так как "очень холодно", а также сформировались сложные погодные условия. Поиски будут возобновлены утром во вторник.

Вертолет потерпел крушение над Телецким озером в воскресенье. На его борту находились пять человек. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из пассажиров, а также о том, что подводный аппарат МЧС доставят на место крушения вертолета .

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