Японский премьер обсудил с Трампом антироссийские санкции

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждал санкции в отношении России. При этом глава японского правительства не сообщил подробностей разговора.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил санкции в отношении России. Об этом глава японского правительства рассказал в эфире телеканала NHK.

"Мы рассмотрели разные вопросы, включая (антироссийские) санкции", - приводит слова Абэ ТАСС.

При этом японский премьер не привел никаких подробностей разговора.

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