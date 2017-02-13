Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы

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Несколько человек пострадали в результате аварии с участием трамвая и грузовика на Павелецкой площади. В настоящее время на место ДТП выехали представители экстренных служб. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

В центре столицы произошло ДТП с участием грузовика и трамвая. В результате столкновения есть несколько пострадавших. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что по адресу: Павелецкая площадь, дом 2, произошла авария с участием грузовика Scania и трамвая. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В настоящее время на место ДТП выехали специалисты экстренных служб. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

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