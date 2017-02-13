Экс-учителя московской школы 57 заочно арестовали по делу о растлении ученика

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Суд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Бориса Меерсона. По версии следствия, в 2010 году он и бывшая учащаяся школы Мария Немзер совершили развратные действия в отношении ученика школы, не достигшего 16 лет.

Бывший преподаватель школы №57 Борис Меерсон заочно арестован. Об этом сообщает "Интерфакс".

В прошлом году в отношении Меерсона и его знакомой Марии Немзер было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении развратных действий. По версии следствия, они неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления, не достигшего 16-летнего возраста.

Ранее обвиняемые покинули Россию. Кроме этого, директор школы №57 Сергей Менделевич написал заявление об увольнении.

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