Фото и видео с места столкновения грузовика и трамвая в Москве

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В Москве, районе Павелецкой площади столкнулись грузовик, трамвай и маршрутное такси. В результате столкновения пострадали три человека. TVC.RU публикует кадры с места аварии.

Три человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси, трамвая и грузовика в районе станции метро "Павелецкая". TVC.RU публикует фотографии и видео с места аварии.

ДТП произошло на пересечении Дубининской улицы при съезде на Садовое кольцо. Как сообщили в правоохранительных органах, все пострадавшие — пассажиры трамвая. Трамвай в результате аварии сошел с рельсов и перекрыл часть Дубининской.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Причины аварии устанавливаются. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.