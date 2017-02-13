Володин поддержал идею закона о защите чести и достоинства президента

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента России. По его словам, вся мировая практика говорит о том, что такие законодательные инициативы не только необходимы, а уже везде существуют.

В России необходимо принять закон о защите чести и достоинства президента. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По данным ТАСС, об этом спикер нижней палаты сказал в ходе встречи со студентами университета "Иннополис". Учебное заведение специализируется на обучении в сфере информационных технологий. Один из студентов поинтересовался у Володина, не считает ли он необходимым принять подобный закон в свете "ощущаемого в прессе информационного наката" на российского президента.

"Вы почему правы - потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть", - ответил председатель Госдумы.

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