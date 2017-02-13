Неизвестные избили 14-летнего москвича и 27-летнего иранца в ТЦ "Столица"

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В Москве произошла массовая драка в торговом центре "Столица". В результате инцидента ранения получил 27-летний гражданин Ирана, а также несовершеннолетний москвич. Пострадавшим оказали медпомощь.

В московском ТЦ "Столица" группа неизвестных напала на 27-летнего иранца и 14-летнего москвича, передает Life.

Оба были госпитализированы. Они получили ушибы лица и туловища, а также многочисленные ссадины. После оказания медицинской помощи их отпустили по домам.

Инцидент произошел в районе Солнцево. Злоумышленников не остановило множество посетителей торгового центра. После нападения преступники скрылись. Полиция ведет поиск нападавших и устанавливает причину конфликта.

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