Неизвестные избили 14-летнего москвича и 27-летнего иранца в ТЦ "Столица"
Теги: избиение пострадавшие Происшествие москва
В Москве произошла массовая драка в торговом центре "Столица". В результате инцидента ранения получил 27-летний гражданин Ирана, а также несовершеннолетний москвич. Пострадавшим оказали медпомощь.
В московском ТЦ "Столица" группа неизвестных напала на 27-летнего иранца и 14-летнего москвича, передает Life.
Оба были госпитализированы. Они получили ушибы лица и туловища, а также многочисленные ссадины. После оказания медицинской помощи их отпустили по домам.
Инцидент произошел в районе Солнцево. Злоумышленников не остановило множество посетителей торгового центра. После нападения преступники скрылись. Полиция ведет поиск нападавших и устанавливает причину конфликта.
Читайте также:
МЧС приостановило поиски упавшего на Алтае вертолета
Во время массового забега "Лыжня России" умер депутат