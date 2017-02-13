Москва надеется на выздоровление Киева от "оранжевого вируса"

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Российская сторона готова к диалогу с Украиной. Как сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин, Москва рассчитывает, что "русофобская истерия" в Киеве уступит место здоровому прагматизму, и станет возможным восстановление тесных взаимовыгодных отношений с братским народом.

Россия готова вести диалог с адекватными украинскими политиками. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

"В Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, в России верят, что Украина станет процветающим , предсказуемым и стабильным государством. Карасин подчеркнул, что в Москве рассчитывают на уход Киева от русофобских настроений к здоровому прагматизму.

"В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет "оранжевым вирусом" и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму и настрою на налаживание конструктивного взаимодействия", - заявил дипломат.

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