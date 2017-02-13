Виновником ДТП с участием трамвая в Москве назвали водителя грузовика

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Виновником ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая в районе метро "Павелецкая" назвали водителя грузовика. Как сообщили в пресс-службе "Мосгортранса", водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамвайным вагоном.

Виновником ДТП с участием трамвая в районе метро "Павелецкая" оказался водитель грузового автомобиля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса".

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при повороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с трамвайным вагоном", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате ДТП пострадал один пассажир трамвая. Оба транспортных средства получили повреждения.

Как сообщал TVC.ru ранее, ДТП произошло на пересечении Дубининской улицы при съезде на Садовое кольцо. Столкнулись грузовик, трамвай и маршрутное такси. Трамвай в результате аварии сошел с рельсов и перекрыл часть Дубининской. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

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