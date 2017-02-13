Захарченко присвоил Прилепину звание майора ДНР

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Российский писатель Захар Прилепин получил звание майора ДНР. По словам главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, Прилепин проявил "мужество и честность", "следуя традициям великой русской литературы". Он лично вручил писателю погоны майора.

Руководитель ДНР Александр Захарченко присвоил звание майора российскому писателю Захару Прилепину. Об этом сообщается на сайте самопровозглашенной республики.

"Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы", - цитирует сайт слова Захарченко. Глава ДНР лично вручил писателю погоны.

Ранее сообщалось, что Прилепин сформировал в ДНР батальон и стал заместителем командира. Кроме этого, он уже больше года является советником Захарченко. В Кремле информацию о деятельности писателя комментировать отказались.

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