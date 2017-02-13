Разрушение плотины в Калифорнии: прямая трансляция

Теги: В мире сша видео

В интернете появилась прямая трансляция разрушения самой высокой в США плотины на озере Оровилл. Из района ЧП эвакуированы более 200 тысяч жителей. Жители окрестных населенных пунктов в панике покидают свои дома, на дорогах образовались гигантские пробки.

Более 200 тысяч человек эвакуированы из района разрушения плотины на озере Оровилл в штате Калифорния. Люди массово покидают свои дома. На дорогах образовались гигантские пробки. По мнению специалистов, обрушение самой высокой в США плотины может произойти в ближайшие часы.

Тем временем, все желающие могут в прямом эфире наблюдать за тем, как происходит разрушение плотины, высота которой превышает 200 метров. На кадрах видно, что вода стремительно переливается через край. Уже затоплены близлежащие дома и дороги.

Насыпная плотина Оровилл была построена между 1962 и 1968 годами. Гидротехническое сооружение высотой 230 метров является самым высоким в США.