В Подмосковье двое молодых людей отравились угарным газом

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В Подмосковье возбудили уголовное дело после смерти двух человек в квартире в Коломне. По предварительной версии, они отравились угарным газом. Следствие не исключает, что вентиляционный зонт над газовой плитой и дымоотводящий канал газовой колонки могли быть установлены с нарушением требований безопасности.

В подмосковной Коломне молодой человек и девушка погибли в квартире, отравившись угарным газом. Возбуждено уголовное дело, передает АГН "Москва".

По одной из версий, вентиляционный зонт над газовой плитой и дымоотводящий канал газовой колонки могли быть установлены с нарушением требований безопасности. Предварительной причиной смерти парня и девушки явилось отравление угарным газом.

Инцидент произошел 12 февраля 2017 года в квартире одного из домов по улице Зеленая в Коломне были обнаружены тела 22-летнего молодого человека и 21-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. Кроме этого, установлено, что погибшая последний раз выходила на связь со своими родственниками 9 февраля.

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